Was kann der neue Fitness-Hype Reformer Pilates?

F1: Russell grüßt aus dem Sommer(-Liebes-)Urlaub
„Klinke mich aus“
In den sozialen Netzwerken kommt man kaum daran vorbei und auch Stars zeigen sich auf der „Streckbank“. Reformer Pilates ist DER Sommer-Trend 2025! Doch wie fit wird man damit wirklich? Wir haben den Selbstversuch gemacht.
Auf einer Sportmatte seine Liegestütze zu machen war gestern. Im Sommer 2025 dreht sich in Sachen Fitness alles um „Reformer Pilates“. Ein Trend, um den man gerade in den sozialen Netzwerken nicht herumkommt. Namhafte Influencer, Sportler und Stars zeigen ihre Fitness-Künste auf dem sogenannten „Reformer“. Model Kendall Jenner, Schauspielerin Jennifer Aniston, Sängerin Lady Gaga oder auch Ex-Kicker David Beckham bekennen sich als Anhänger des neuen Fitnesstrends.
