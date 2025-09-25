Dieser Ex-Kinderstar reitet vor Schloss Schönbrunn

So auch dieses Wochenende vor dem Schloss Schönbrunn. Im Rahmen des kleineren Ein-Stern-Turniers greift sie gleich im ersten Bewerb am Freitag mit ihrem Pferd „Fier de Lui de Tramarubis Z“ über 1,10 Meter Höhe ins Geschehen ein. Im Springen über 1,20 Meter reitet Schweiger ihren Wallach „Cowi“. „J‘adore“ („Ich liebe es“), postete sie am Donnerstag in ihrer Insta-Story zusammen mit Bildern ihrer Pferde vor dem Schloss.