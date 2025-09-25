Dieser Ex-Kinderstar reitet vor Schloss Schönbrunn

Vor dem Schloss Schönbrunn ist alles bereit, ab Freitagmorgen geht es für die Springreiter um Siege und Platzierungen. Mit dabei: die Tochter von Schauspieler Til Schweiger.
Luna Schweiger (28) verzückte in den 2000er Jahren die Kinobesucher an der Seite ihres Vaters in „Keinohrhasen“, „Zweiohrkücken“ und „Kokowääh“.
Privat ist die Tochter des Schauspielers und der US-amerikanischen Unternehmerin Dana Schweiger allerdings oft im Sattel ihrer Pferde unterwegs.
So auch dieses Wochenende vor dem Schloss Schönbrunn. Im Rahmen des kleineren Ein-Stern-Turniers greift sie gleich im ersten Bewerb am Freitag mit ihrem Pferd „Fier de Lui de Tramarubis Z“ über 1,10 Meter Höhe ins Geschehen ein. Im Springen über 1,20 Meter reitet Schweiger ihren Wallach „Cowi“. „J‘adore“ („Ich liebe es“), postete sie am Donnerstag in ihrer Insta-Story zusammen mit Bildern ihrer Pferde vor dem Schloss.
Blick hinter die Kulissen
Die „Krone“ durfte bereits am Donnerstag einen Blick hinter die Kulissen der Longines Global Champions Tour werfen. Über 1400 Tonnen Sand, unzählige Turnierboxen, Zelte, Container sowie Tonnen an Heu und Sägespänen wurden unter anderem in den letzten Tagen rund um das Schloss Schönbrunn gebracht.
Entstanden ist ein Turnierplatz mit absolut imperialem Ambiente, ihr Warm-up absolvieren Pferde und Reiter mit Blick auf die Gloriette an der Hinterseite des Schlosses. Die Zuschauer erwartet jedenfalls bei der fast restlos ausverkauften Veranstaltung Spitzensport vor einer besonderen Kulisse.
