Anschlag von Nizza: Islamist im Irak vor Gericht

Der Anhänger des Islamischen Staats (IS) war als Autor einer Audiobotschaft identifiziert worden, mit der die Terrorgruppe den Anschlag in Frankreich für sich reklamiert hatte. Im Juli 2016 war ein Mann am französischen Nationalfeiertag mit einem Lastwagen durch eine feiernde Menschenmenge auf der Uferpromenade von Nizza gefahren. 86 Menschen kamen ums Leben, darunter zwei Schülerinnen und ihre Lehrerin aus Berlin.