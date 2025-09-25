Miauen der Nachbarkatze rettete Familie vor Feuer

Rasche Brandausbreitung

Sofort informierte sie die Bewohner, die Eltern konnten sich und ihre Kinder rechtzeitig in Sicherheit bringen. Vier Feuerwehren kämpften teils bis in die Morgenstunden gegen die Flammen, die sich vom Dachgeschoss über die Fassade ausgebreitet hatten. Verletzte gab es glücklicherweise keine.