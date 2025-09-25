Miauen der Nachbarkatze rettete Familie vor Feuer

Der Abend klingt mit einer guten Nachricht aus, in der einer Katze eine entscheidende Rolle zukommt. Denn der Stubentiger des Nachbarn war es, dem eine Familie im Mühlviertel (Oberösterreich) es verdankt, rechtzeitig aus dem brennenden Haus entkommen zu sein.
Miau! Dem „tierischen“ Instinkt einer Samtpfote ist es zu verdanken, dass eine Familie in Lasberg rechtzeitig vor einem Feuer flüchten konnte. Denn in der Nacht zum Donnerstag machte eine Katze lautstark auf sich aufmerksam, woraufhin ihre Besitzerin einen Brand im Nachbarhaus bemerkte.
Rasche Brandausbreitung
Sofort informierte sie die Bewohner, die Eltern konnten sich und ihre Kinder rechtzeitig in Sicherheit bringen. Vier Feuerwehren kämpften teils bis in die Morgenstunden gegen die Flammen, die sich vom Dachgeschoss über die Fassade ausgebreitet hatten. Verletzte gab es glücklicherweise keine.
