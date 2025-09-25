Metaller sollen nicht Messlatte für andere sein

Eisenbahnbranche boomt

Bei den Eisenbahnern haben die Kollektivverhandlungen am Montag zu keinem Ergebnis geführt, hier sucht man neben einem Plus bei den Gehältern und Löhnen auch Arbeitskräfte, betont die Gewerkschaft. Einige der Bahnberufe befinden sich bereits auf der Liste für Mangelberufe. Die Situation sei in dieser Branche wesentlich anders als bei den Metallern. Der Vorsitzende des Vida-Fachbereichs Gerhard Tauchner will bei der nächsten Verhandlungsrunde auf eine Attraktivierung des Kollektivvertrags und auf drei Prozent Erhöhung pochen. Die rollierende Inflation lag für diesen Sektor bei 2,92 Prozent, so der Arbeitnehmervertreter.