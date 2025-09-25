So trotzt Intersport Wetter und Konsumflaute

Räder bringen Umsatz – nicht (nur) von Privatkunden

Ein weiterer Wachstumsmotor sei der Firmenfahrradsektor: „In Österreich sind schon rund 30.000 Dienstfahrräder im Einsatz, und wir arbeiten mit etwa 3500 Unternehmen zusammen. Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten sehen wir hier ein starkes Interesse, nicht zuletzt wegen attraktiver Preise und gezielter Aktionen.“