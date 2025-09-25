Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Transplantiertensport

„Medaillen gebühren meinem Organspender!“

Gesund
25.09.2025 13:00
Die Tirolerin Christine Pichler holte bei den „World Transplant Games 2025“ vier Medaillen für ...
Die Tirolerin Christine Pichler holte bei den „World Transplant Games 2025“ vier Medaillen für Österreich.(Bild: Krone KREATIV/Christine Pichler)

Christine Pichler (35) holte vier Medaillen bei den „World Transplant Games 2025“ – den Weltmeisterschaften für Menschen mit Spenderorgan. Sie zeigt damit, was trotz Transplantation alles möglich ist und berichtet, wie sie diese rettende Behandlung fast nicht erlebt hätte.

0 Kommentare

Die Innsbruckerin Christine Pichler war, wie ihre drei älteren Geschwister, ein kerngesundes Baby. Auch Kindheit und Jugend verliefen ohne Auffälligkeiten. Im Jahr 2009 machten sich kurz nach Antritt ihres ersten Jobs als Kindergartenpädagogin auf einmal starke Müdigkeit, Schlaflosigkeit aufgrund von Husten und Übelkeit bemerkbar. Als sie die Beschwerden durch ihre Hausärztin abklären lassen wollte, wurde sie sofort mit der Rettung in die Notaufnahme geschickt. 

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Regina Modl
Regina Modl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vergesslichkeit:
Was ist noch normal und wo beginnt Demenz?
Krebs und Psyche
Was der Seele während und nach der Therapie hilft
Autoimmunhepatitis
Symptome & Behandlung der seltenen Lebererkrankung
Kinderunfälle steigen
Warum es zu Hause am gefährlichsten ist
Tipps von Experten
So bleiben Sie gesund im Urlaub und auf Reisen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
264.112 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
203.243 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
175.134 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2024 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1846 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1711 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Mehr Gesund
Krone Plus Logo
Transplantiertensport
„Medaillen gebühren meinem Organspender!“
RAUSCH Energy-Boost
4in1 Shampoo für Männer: natürlich & vitalisierend
Hype bei Influencern
Apfelessig-Mythos geplatzt: Studie zurückgezogen
Neue Ursache entdeckt
Schaufensterkrankheit sitzt tiefer als gedacht
Vierbeinige Pädagogen
Wie kleine Ratten den Weg in Kinderseelen öffnen

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf