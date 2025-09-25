„Medaillen gebühren meinem Organspender!“

Zadrazil operiert: „Herber Verlust“ für Bayern
Christine Pichler (35) holte vier Medaillen bei den „World Transplant Games 2025“ – den Weltmeisterschaften für Menschen mit Spenderorgan. Sie zeigt damit, was trotz Transplantation alles möglich ist und berichtet, wie sie diese rettende Behandlung fast nicht erlebt hätte.
Die Innsbruckerin Christine Pichler war, wie ihre drei älteren Geschwister, ein kerngesundes Baby. Auch Kindheit und Jugend verliefen ohne Auffälligkeiten. Im Jahr 2009 machten sich kurz nach Antritt ihres ersten Jobs als Kindergartenpädagogin auf einmal starke Müdigkeit, Schlaflosigkeit aufgrund von Husten und Übelkeit bemerkbar. Als sie die Beschwerden durch ihre Hausärztin abklären lassen wollte, wurde sie sofort mit der Rettung in die Notaufnahme geschickt.
