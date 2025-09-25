Gaza-Hilfsflotte setzt Reise nach Angriff fort

Wie berichtet, wurde die Flotte in der Nacht auf Mittwoch südlich von Kreta mit Drohnen, Schallbomben, Reizgas und unbekannten Substanzen eingesetzt. Dabei wurden Boote beschädigt, Verletzte gab es nicht. Italiens Regierung schickte eine Fregatte zur Hilfe, um die Sicherheit der Passagierinnen und Passagiere zu gewährleisten. „Man muss sich des Risikos bewusst sein, dem man sich aussetzt – unabhängig davon, ob man etwas Gutes tun möchte: Es besteht die Möglichkeit einer Reaktion, sobald die Flotille die internationalen Gewässer verlässt und in die Hoheitsgewässer eines anderen Staates eintritt, der diese Flottillen-Operation beinahe als feindlichen Akt betrachtet“, sagte Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto.