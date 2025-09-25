Ötzi-Tochter Lisa-Marie wird jetzt Moderatorin!

Jetzt ist die Zeit für den nächsten großen Schritt in Lisa-Maries Karriere gekommen: Die 23-Jährige wird in diesem Jahr die Advent-Fernsehsendung „Zauberhafte Weihnacht im Land der ,Stillen Nacht’“ moderieren! Auch hier wird Papa ein bisschen Starthilfe geben. Der Sänger führt schon seit mehreren Jahren durch das Format, mit wechselnden Moderationspartnerinnen. In der heurigen Ausgabe wird zum ersten Mal Tochter Lisa-Marie an seiner Seite glänzen.