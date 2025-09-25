Vorteilswelt
Neuer Job im ORF

Ötzi-Tochter Lisa-Marie wird jetzt Moderatorin!

Salzburg
25.09.2025 20:00
Lisa-Marie Friedle wird an der Seite ihres Papas DJ Ötzi erstmals als Moderatorin im Fernsehen ...
Lisa-Marie Friedle wird an der Seite ihres Papas DJ Ötzi erstmals als Moderatorin im Fernsehen zu sehen sein.

Lisa-Marie Friedle führt heuer erstmals an der Seite ihres Papas durch die Musiksendung „Zauberhafte Weihnacht“. Die Aufzeichnung für die TV-Show, die im Auftrag vom ORF mit der ip-Media produziert wird, findet Anfang Dezember in Salzburg im Ort Flachau statt.

Leicht ist es sicherlich nie, als Tochter oder Sohn in die übergroßen Fußstapfen von Mama oder Papa zu treten. Dieses Gefühl kennt wohl auch Lisa-Marie Friedle (23), Tochter von Schlagerstar DJ Ötzi (54). Doch anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, schmiedet Lisa-Marie schon seit Jahren ihren ganz eigenen Karriereplan.

Die Friedles
Die Friedles(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Neben einer beachtlichen Influencer-Laufbahn mit Tausenden Followern und etlichen Marken-Kooperationen versucht sich die 23-Jährige auch schon länger musikalisch. Im Duett mit ihrem Papa steht sie regelmäßig im Rahmen von TV-Sendungen auf der Bühne. Zum Beispiel bei Shows von Florian Silbereisen oder dem Musi Open Air.

In und rund um den Flachauer Gutshof sorgen jedes Jahr diverse Schlagerstars für ...
In und rund um den Flachauer Gutshof sorgen jedes Jahr diverse Schlagerstars für vorweihnachtliche Stimmung.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Jetzt ist die Zeit für den nächsten großen Schritt in Lisa-Maries Karriere gekommen: Die 23-Jährige wird in diesem Jahr die Advent-Fernsehsendung „Zauberhafte Weihnacht im Land der ,Stillen Nacht’“ moderieren! Auch hier wird Papa ein bisschen Starthilfe geben. Der Sänger führt schon seit mehreren Jahren durch das Format, mit wechselnden Moderationspartnerinnen. In der heurigen Ausgabe wird zum ersten Mal Tochter Lisa-Marie an seiner Seite glänzen.

Das Format ist für einen sanften Moderations-Einstieg bestens geeignet. Denn: Die Sendung wird an mehreren Tagen vorproduziert. Versprecher oder Fehler können so ganz entspannt herausgeschnitten werden, bevor die Show schließlich über die TV-Bildschirme flimmert. Auch der Inhalt dürfte Lisa-Marie vertraut sein: Die A-Prominenz der Schlagerwelt besingt das Weihnachtsfest im winterlichen Flachau.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
