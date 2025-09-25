Weshalb die Drohnen nicht abgeschossen wurden

Die Drohnen sorgten für Verunsicherung und Chaos. Doch warum wurden sie nicht einfach abgeschossen? Zunächst hatten die zuständigen Polizeidienststellen nämlich erklärt, dass man sie möglicherweise vom Himmel holen werde. Später sagte Jesper Bøjgaard Madsen, Einsatzleiter in Aalborg, dass dieses Vorhaben nicht gelungen sei. Drohnen, die bei hybriden Angriffen verwendet werden, haben sich in der Vergangenheit teils als unempfindlich gegen elektronische Störmaßnahmen erwiesen.