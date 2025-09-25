„Krone“-Lunch in Wien

Medienwelt im Wandel: Experten sprechen Klartext

Adabei-TV Clips
25.09.2025 21:44
0 Kommentare

Über den Dächern Wiens kam es zu einem regen Austausch: Beim „Krone“-Lunch im Rahmen der Österreichischen Medientage trafen sich Experten und Politiker – darunter Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sowie Vizekanzler Andreas Babler. Wie sich die Medien verändern und welche Chancen dadurch entstehen? Wir haben nachgefragt.

Weitere Videos
Feierliche Eröffnung
Wiener Kaiser Wiesen: Promis feierten den Auftakt
Adabei-TV Clips
Kinderschutzpreis 2025
Winkens: „Bin betroffen von Gewalt in der Familie“
Adabei-TV Clips
50 Jahre Hilton
Glamour, Promis und haarsträubende Trends
Adabei-TV Clips
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf