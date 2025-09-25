Sehnsucht treibt Trainer Feldhofer beim GAK an

Dass beide Dinge beim Aufsteiger zu einem schwierigen Unterfangen werden könnten, weiß der 45-Jährige natürlich genau. „Wir brauchen nicht hinzufahren und zu sagen, dass wir sie locker wegspielen. Das wird ein beinharter Kampf. Ried hat die letzten beiden Spiele verloren und will das Schlusslicht daheim biegen“, weiß Feldhofer genau, wovon er spricht, wenn er an die Auswärtsfahrt denkt. „Es kann ein Hexenkessel werden. Ried spielt sehr intensiv, geradlinig und kann bei Standards extrem ungut sein.“