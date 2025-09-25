Meinl-Reisinger: „Müssen uns verteidigen können“

Dennoch müsse Europa „besonnen sein, aber auch nicht naiv, denn natürlich gilt es ja auch wehrhaft zu sein“. „Wir müssen uns verteidigen können“, ist die Außenministerin überzeugt. Dabei gehe es nicht darum, Krieg zu führen, sondern um ein klares politisches Signal zu setzen, etwa um zu zeigen, dass die eigene Bevölkerung geschützt werden könne. Meinl-Reisinger hält sich derzeit in New York auf und wird noch am Donnerstag (Ortszeit) eine Rede vor der UNO-Vollversammlung halten.