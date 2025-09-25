Schlager: „Man fragt sich, was man verbrochen hat“

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „Als das Tor gefallen ist, war es brutaler Frust, weil sich die Jungs nicht belohnt haben für ihre Leistung. Was wir abgeliefert haben, war top. Wir haben in letzter Zeit viel in die Fresse bekommen. Dann bekommst du in der letzten Aktion das Tor, das tut weh. Aber wenn wir das konservieren, diese Geschlossenheit – dann haben wir eine gute Saison vor uns. 0:0 wäre genau das Ergebnis gewesen, mit dem hätten alle leben können, auch Porto. Die Truppe ist nicht tot, das ist eine Einheit, wenn man sieht, wie die Jungs jetzt am Boden sind nach dem K.-o.-Schlag in der letzten Minute.“