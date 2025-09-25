Real Oviedo gegen FC Barcelona ab 21.30 Uhr LIVE
La Liga
6. Spieltag in La Liga: Aufsteiger Real Oviedo empfängt Meister FC Barcelona. Um 21.30 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Der FC Barcelona geht als klarer Favorit in das Auswärtsspiel bei Real Oviedo.
Die Star-Truppe von Hansi Flick steht unter Druck. Denn Rivale Real Madrid konnte mit einem 4:1-Sieg bei Levante am Dienstag den Vorsprung auf den FC Barcelona auf fünf Punkte ausbauen.
