La Liga

Real Oviedo gegen FC Barcelona ab 21.30 Uhr LIVE

La Liga
25.09.2025 05:00
Barcelona-Stürmer Robert Lewandowski
Barcelona-Stürmer Robert Lewandowski(Bild: EPA/Alejandro Garcia)

6. Spieltag in La Liga: Aufsteiger Real Oviedo empfängt Meister FC Barcelona. Um 21.30 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Der FC Barcelona geht als klarer Favorit in das Auswärtsspiel bei Real Oviedo. 

Die Star-Truppe von Hansi Flick steht unter Druck. Denn Rivale Real Madrid konnte mit einem 4:1-Sieg bei Levante am Dienstag den Vorsprung auf den FC Barcelona auf fünf Punkte ausbauen.

