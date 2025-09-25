„Habe Rapid längst aus meinem Gedächtnis gelöscht“

Logos, die innig geküsst, Rivalen, die verspottet werden. Dazu der Treueschwur, ES niemals zu tun. Geht nicht, eine Charakterfrage, sagen sie. Um irgendwann alles zu vergessen, ins Trikot des Erzrivalen zu schlüpfen. Was in der Geschichte des Wiener Derbys gar nicht so selten passierte. Die „Krone“ sah sich vor dem Duell am Sonntag die Überläufer-Liste an – und stieß auf ein spannendes Detail!
Er war der Erste. Und trieb es gleich richtig bunt: Heinrich „Heinz“ Körner, ursprünglich Heinrich Krczal! Der von 1911 bis 1919 immerhin 96 Spiele für Rapid absolvierte, dabei 39 Tore erzielte. Nach fünf Meistertiteln war wegen eines Überangebots in der Offensive aber kein Platz mehr für den „Doktor“, der deshalb zum Wiener Amateur SV, wie die Wiener Austria damals hieß, wechselte. In Ober St. Veit, der damaligen Heimat der Veilchen, blieb er allerdings nur wenige Monate und kehrte noch während der Saison zu Rapid zurück, wo er noch zwei weitere Meistertitel sowie einen Cupsieg errang.
