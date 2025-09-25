Abwehr-Duo zeigte sich von seiner besten Seite

Der FC Red Bull Salzburg musste sich zum Auftakt der Europa-League-Ligaphase zuhause dem FC Porto mit 0:1 geschlagen geben. Die Mannschaft von Thomas Letsch zeigte dabei allerdings eine starke Leistung. Dieses schlug sich auch in den „Krone“-Noten nieder. Die Einzelbewertung zum Spiel.
Schlager 3
Einmal verschätzte er sich bei einem Corner, sonst sicher. Beim Tor war Österreichs Teamtorhüter chancenlos.
Lainer 3
Ließ einmal seinen Gegenspieler bei einer Flanke alleine, da hatte er Glück. Insgesamt ein solider Auftritt des Routiniers.
Gadou 6
Überragende Partie des Rohdiamanten in der Bullen-Viererkette. Montierte den so hoch gelobten Aghehowa komplett ab.
Rasmussen 5
Ein Ausrufezeichen des Dänen! Dirigierte seine Neben- und Vorderleute, überzeugte mit gutem Stellungsspiel und leistete sich diesmal keinen Schnitzer.
Terzic 2
Erhielt den Vorzug vor Krätzig, war solide. Aber beim 0:1 ging er nicht energisch genug in den Zweikampf.
Bidstrup 5
Stark wie lange nicht! Hatte einige ganz wichtige Ballgewinne und suchte auch den Abschluss.
Diabate 4
Machte seine Sache im Zentrum neben Kapitän Bidstrup sehr gut.
Yeo 4
Ein Wirbelwind, der die Porto-Defensive immer wieder in Verlegenheit brachte.
Alajbegovic 3
Der 18-Jährige schoss anfangs aus allen Rohren, war dabei aber manchmal ein bisschen übermotiviert.
Ratkov 2
Bis auf ein Abseitstor kam vom derzeit torgefährlichsten Bullen zu wenig.
Baidoo 3
Sorgte mit seinem Tempo immer wieder für Gefahr. Den entscheidenden Akzent konnte er nicht setzen.
Vertessen 3
Vergab die Tausender-Chance zur Führung, als er den Ball alleine vor Goalie Costa am Tor vorbeischoss.
Onisiwo 2
War kaum zu sehen.
Kitano 3
Spielte einen perfekten Pass auf Vertessen.
Kjaergaard 2
Siehe Onisiwo.
Gourna-Douath 0
Trainer Letsch 4
Die mutige Aufstellung war richtig. Der Vierfach-Wechsel etwas unverständlich.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
