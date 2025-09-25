Wie neue Digitaluni Fachkräfte ins Land holen will

Schätzungen des Landes zufolge werden in den kommenden Jahren in Oberösterreich 80.000 Arbeits- und Fachkräfte fehlen. Derzeit ist das Thema der Personalknappheit etwas in den Hintergrund geraten. Doch sobald die Wirtschaft anzieht, ist wieder ein verstärktes Ringen um Mitarbeiter zu erwarten. Fachkräfte aus dem Ausland sollen helfen – und hier kommt auch die neue Digitaluni in Linz ins Spiel.