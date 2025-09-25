Wie neue Digitaluni Fachkräfte ins Land holen will
Standort bleibt heikel
Am 1. Oktober beginnen die ersten 40 Studierenden ihr Masterstudium an der 2023 gegründeten Digitaluni in Linz. Das soll auch dem Wirtschaftsstandort helfen. Unklar bleibt indessen, wo die neue Universität dauerhaft unterkommt. Ein Standort dürfte aber aus dem Rennen sein.
Schätzungen des Landes zufolge werden in den kommenden Jahren in Oberösterreich 80.000 Arbeits- und Fachkräfte fehlen. Derzeit ist das Thema der Personalknappheit etwas in den Hintergrund geraten. Doch sobald die Wirtschaft anzieht, ist wieder ein verstärktes Ringen um Mitarbeiter zu erwarten. Fachkräfte aus dem Ausland sollen helfen – und hier kommt auch die neue Digitaluni in Linz ins Spiel.
