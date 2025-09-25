Jimi Blue Ochsenknecht mit Ex-Freundin in TV-Doku

Jimi Blue Ochsenknecht steigt nach seinem Gefängnisaufenthalt wieder ins TV-Geschäft ein. Mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) steht der 33-Jährige für eine Fernsehdoku vor der Kamera. Reality-TV-Star Koc betont: „Das ist Jimis allerletzte Chance!“
Das Paar, das gemeinsam eine Tochter hat, hatte sich nach einigen Streitigkeiten 2021 getrennt. Doch trotz neuer Partner wollen die beiden sich zusammenraufen – und das vor laufender Kamera. Inhaltlich dürfen sich Fans daher auf sehr persönliche Einblicke in das Leben des ungleichen Duos freuen, berichtet die „Bild“.
Neben ihrem Alltag als Eltern von Tochter Snow wird die Show auch berufliche Projekte der beiden zeigen: „Wir als Familie, als Eltern. Wie wir unseren Alltag mit Snow meistern“, beschreibt Ochsenknecht den Inhalt der Fernsehshow.
„Das ist Jimis allerletzte Chance“
Yeliz Koc, die auch bereits im „Dschungelcamp“ auftrat, wird in der Show unter anderem ein Haus kaufen. Was ihren Ex angeht, hat sie allerdings klare Worte in Bezug auf seine jüngsten Konflikte mit dem Gesetz: „Das ist Jimis allerletzte Chance, und ich wünsche mir wirklich, dass er sie nutzt.“ Die Dreharbeiten sind bereits im Gange, wann die Doku dann im TV zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.
