Salzburg gegen den FC Porto – ab 21 Uhr LIVE

Sechsmal traf Porto bisher im Europacup auf österreichische Gegner. Fünf Siege und ein Remis stehen zu Buche. Einzig die Austria rang den Blau-Weißen im November 2013 in der Champions League ein 1:1 ab. Letsch erwartet einen ambitioniert auftretenden, hoch anpressenden Gegner. In Ehrfurcht erstarren wolle seine Elf aber nicht: „Wir müssen mit Respekt ins Spiel gehen, aber nicht mit Angst.“ Die Arena wird voraussichtlich nur zu einem Drittel gefüllt sein. Schlager sah das im Rückblick auf das Sturm-Heimspiel nicht als Nachteil: „Im Gegenteil. Es ist vielleicht auch ganz angenehm, wenn nicht 8.000 zur Halbzeit pfeifen.“