Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Europa League

Salzburg gegen den FC Porto – ab 21 Uhr LIVE

Europa League
25.09.2025 04:55
Die Mozartstädter bekommen Besuch aus Portugal.
Die Mozartstädter bekommen Besuch aus Portugal.(Bild: 2025 FC Red Bull Salzburg)

Auftakt in der Europa Leeague! Der FC Salzburg empfängt den FC Porto, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Nach Rückschlägen in der Bundesliga droht Red Bull Salzburg in der Europa League ein schwerer Start. Im ersten Spiel der Ligaphase gastiert mit dem FC Porto eine Mannschaft in Wals-Siezenheim, die im Normalfall in der Champions League zu finden ist. Für Salzburgs Trainer Thomas Letsch ist der 30-fache portugiesische Meister einer der Kandidaten auf den Titel. Der Deutsche hofft, aus der Rolle des Außenseiters zu überraschen.

Thomas Letsch
Thomas Letsch(Bild: APA/RICHARD PURGSTALLER)

„Wir gehen in dieses Spiel mit der absoluten Überzeugung rein, dass wir was holen können. Dass dazu eine Top-Leistung vonnöten ist, wissen wir alle“, meinte Letsch. Mit Porto komme „der härteste Brocken gleich zu Beginn“. Die nationalen Negativerlebnisse will Salzburg ausblenden. „Man kann es als Vorteil sehen, dass es in der Europa League weitergeht, in einem neuen Wettbewerb. Da interessiert es nicht, auf welchem Tabellenplatz wir in der Liga sind.“

„Druck haben wir immer“
Nach dem 0:2 gegen Sturm Graz hatte sich der Ton beim Vizemeister weiter verschärft. Sportdirektor Rouven Schröder bekrittelte „doofe“ Gegentore. Letsch, der den Posten vor neun Monaten angetreten hatte, weht medial Gegenwind entgegen. „Ich müsste lügen, dass es mir rund um die Uhr gut geht. Das macht etwas mit uns allen“, sagte der Deutsche dazu. Es mache aber keinen Sinn, sich darauf zu fokussieren. „Druck haben wir immer.“

Lesen Sie auch:
Gegen Porto nur Zuschauer: Clement Bischoff.
Clement Bischoff
Salzburgs Neuzugang darf gegen Porto nicht spielen
23.09.2025
Krone Plus Logo
Fans bleiben fern
Red Bull Salzburg droht zum Start Kummer-Kulisse
23.09.2025

  Personell muss Letsch neben den verletzten Akteuren auch auf Clement Bischoff und Jannik Schuster verzichten. Der Neo-Stürmer kassierte noch in den Diensten von Bröndby eine Rote Karte und muss noch ein Spiel seiner Sperre absitzen, der Verteidiger ist erkrankt. In der Innenverteidigung ist die Kaderdecke aktuell dünn.

„Wir können was mitnehmen, das Vertrauen haben wir schon in uns. Aber es benötigt dafür einen perfekten Tag“, erklärte Alexander Schlager die Ausgangslage. Der Kapitän im Tor wird aller Voraussicht nach gefordert sein. Porto um den italienischen Cheftrainer Francesco Farioli hat in sechs Runden der heimischen Meisterschaft 15 Tore geschossen und nur eines erhalten – beim 2:1 im Schlager gegen Meister Sporting.

Porto auf Titel aus
Der im Juli verpflichtete Farioli wird aktuell mit Lob überhäuft, nachdem Porto in der vergangenen Saison nur Platz drei belegt und bei der Klub-WM ebenfalls nicht überzeugt hatte. Die Ansprüche bei den „Drachen“ sind hoch. So merkte Präsident Andre Villas-Boas vor dem Europa-League-Auftakt an, dass sich der Klub über Titel definiere. „Das Image, das der FC Porto vermitteln muss, muss das Gegenteil von dem sein, was er letztes Jahr vermittelt hat“, betonte der ehemalige Star-Trainer.

Francesco Farioli
Francesco Farioli(Bild: EPA/JOSE COELHO)

Sechsmal traf Porto bisher im Europacup auf österreichische Gegner. Fünf Siege und ein Remis stehen zu Buche. Einzig die Austria rang den Blau-Weißen im November 2013 in der Champions League ein 1:1 ab. Letsch erwartet einen ambitioniert auftretenden, hoch anpressenden Gegner. In Ehrfurcht erstarren wolle seine Elf aber nicht: „Wir müssen mit Respekt ins Spiel gehen, aber nicht mit Angst.“ Die Arena wird voraussichtlich nur zu einem Drittel gefüllt sein. Schlager sah das im Rückblick auf das Sturm-Heimspiel nicht als Nachteil: „Im Gegenteil. Es ist vielleicht auch ganz angenehm, wenn nicht 8.000 zur Halbzeit pfeifen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
249.504 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
199.600 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
174.504 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2022 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1843 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1701 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Mehr Europa League
Europa League
Salzburg gegen den FC Porto – ab 21 Uhr LIVE
Europa League
Tor von Marko Arnautovic rettet Roter Stern Remis
Stimmen zum Spiel
Jürgen Säumel: „Kein Vorwurf“ an Unglücksraben
Zwei böse Patzer
Horror-Abend für Sturm-Keeper in seiner Heimat
Pleite in Dänemark
Sturm Graz legt Fehlstart in Europa League hin

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf