„Da haben wir ein Stück die Zeit verschlafen“

„Die Automobilindustrie steht nicht einfach vor einer Transformation, sie ist mitten in der größten Umwälzung ihrer Geschichte“, weiß Oliver Blume, „die IAA hat auch gezeigt: Die Zukunft der Mobilität ist digital, nachhaltig – und elektrisch.“ Der VW-Vorstandschef versprüht aber Zuversicht: „Wir haben in den letzten Monaten geliefert: 60 neue Modelle über alle Marken und Antriebsarten in zwei Jahren. 28 Prozent Marktanteil bei Elektro-Autos in Europa, damit sind wir klare Nummer 1. Und vier der fünf meistverkauften E-Autos in Europa kommen aus dem VW-Konzern.“