„Da haben wir ein Stück die Zeit verschlafen“

Mit der Vorstellung einer Reihe neuer Elektro-Stadtautos erneuerte VW-Konzernchef Oliver Blume zuletzt auf der IAA in München das Versprechen für leistbare Stromer. Gleichzeitig steigt der Druck in und aus China, die Folgen der US-Zölle haben sogar Porsche in Probleme gebracht und aus dem DAX geworfen. Im Rahmen der Wiener Elektro Tage erklärte der CEO von weltweit 670.000 Beschäftigten Strategien, Ziele und Wünsche an die EU – und verriet der „Krone“ die größten drei Fehler des VW-Konzerns in den letzten Jahren.
„Die Automobilindustrie steht nicht einfach vor einer Transformation, sie ist mitten in der größten Umwälzung ihrer Geschichte“, weiß Oliver Blume, „die IAA hat auch gezeigt: Die Zukunft der Mobilität ist digital, nachhaltig – und elektrisch.“ Der VW-Vorstandschef versprüht aber Zuversicht: „Wir haben in den letzten Monaten geliefert: 60 neue Modelle über alle Marken und Antriebsarten in zwei Jahren. 28 Prozent Marktanteil bei Elektro-Autos in Europa, damit sind wir klare Nummer 1. Und vier der fünf meistverkauften E-Autos in Europa kommen aus dem VW-Konzern.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.