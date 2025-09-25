Krampus goes USA: Seine große Chance in Übersee

Sand- und Kieswerke (SSK) gründen neue Dachmarke
RUDIMENTUM
Der Salzburger Wrestler Daniel Prühs alias „Krampus“ bekommt seine Chance in den Vereinigten Staaten. Im November ist der bei der drittgrößten US-Liga „Total Nonstop Action Wrestling“ zu Gast. In Italien übernimmt er künftig einen Produktionsjob, kürzlich entdeckte er auch seine Liebe zum Schauspielen.
Seit seiner Kindheit hatte Daniel Prühs nur einen großen Traum: Wrestler in den USA zu sein! Nun könnte dieser endlich in Erfüllung gehen. Als „Krampus“ wurde der Pucher für Mitte November nach Orlando in Florida bestellt.
