„Niki war ein Segen für das deutsche Tennis“

Am Montag ist Niki Pilic im Alter von 86 Jahren in seiner kroatischen Heimat in Rijeka verstorben. In den Geschichtsbüchern des Tennis hat er als der Trainer seinen Platz, der Deutschland mit Stars wie Boris Becker oder Michael Stich zu drei Triumphen im Davis Cup führte. Aber Pilic war viel mehr, wie sich Österreichs Coach Günter Bresnik erinnert.