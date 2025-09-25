„Niki war ein Segen für das deutsche Tennis“

Zadrazil operiert: „Herber Verlust“ für Bayern
Kreuzbandriss
Zum Tod von Niki Pilic: Warum vier der größten kroatischen Tennis-Spieler aller Zeiten in der selben Straße wohnten, das Davis-Cup-Team der „Karierten“ einmal über zehn Meter maß und was Coach Günter Bresnik beim 30. Geburtstag der deutschen Legende Boris Becker am meisten imponierte.
Am Montag ist Niki Pilic im Alter von 86 Jahren in seiner kroatischen Heimat in Rijeka verstorben. In den Geschichtsbüchern des Tennis hat er als der Trainer seinen Platz, der Deutschland mit Stars wie Boris Becker oder Michael Stich zu drei Triumphen im Davis Cup führte. Aber Pilic war viel mehr, wie sich Österreichs Coach Günter Bresnik erinnert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.