350 Ländle-Betriebe erfolgreich übergeben

Solide wirtschaftliche Basis immens wichtig

Jetzt gilt es, Betriebsübernahmen weiter zu erleichtern und zu beschleunigen – gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Besonders viele Übergaben gab es in den Bereichen Gastronomie, Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT zu verzeichnen. Je besser die geschäftliche Basis, desto reibungsloser erfolgt in der Regel die Nachfolge: „Ein solider Kundenstamm, eingespielte Teams und bewährte Geschäftsmodelle machen Übernahmen attraktiv“, betont Matthias Frieß, Leiter des Gründerservice in der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Gleichzeitig brauche es gezielte Unterstützung, um die Nachfolgerinnen und Nachfolger bei den mit einer Übernahme einhergehenden Herausforderungen wie Kaufpreisfindung, Finanzierung oder rechtlichen Rahmenbedingungen professionell zu begleiten.