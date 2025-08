Drogen kamen in Säcken mit Hundefutter ins Land

Weitere Fahrten

Außerdem habe die 34-Jährige in den Jahren 2017 bis 2019 eine weitere erhebliche Menge Cannabis für den 36-Jährigen nach Österreich geschmuggelt. Das Suchtgift wurde dabei in verschweißten Hundefuttersäcken nach Österreich gebracht. Aber auch selbst wurde das Pärchen aus Kleinraming aktiv: Der 36-Jährige soll gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin seit dem Jahr 2018, mehrere Cannabisplantagen an verschiedenen Wohnadressen in Steyr und Umgebung betrieben haben. Zudem wird das Paar beschuldigt, in den vergangenen letzten Jahren von unbekannten Dealern eine größere Menge Kokain (zumindest 400 Gramm) und Amphetamin (zumindest 500 Gramm) teils konsumiert, aber zum größten Teil gewinnbringend verkauft zu haben.