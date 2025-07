27-Jähriger hatte Drogen und Waffen gebunkert

Durch eine Verkettung verschiedener Umstände kam ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Braunau ins Visier der Polizei. Während des Streifendienstes am Dienstagabend fanden Polizeibeamte im Gemeindegebiet Lengau ein Pkw-Kennzeichen mit Fellanhaftungen neben der Straße, was auf einen zurückliegenden Wildunfall hinwies. Die Beamten machten den fahrerflüchtigen Pkw-Lenker ausfindig und trafen ihn an seiner Wohnadresse an.