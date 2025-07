3 Leichen in Haus: Mann (37) stellte sich in Linz

Alkoholisiert neben Polizeiauto gelegen

Wie die „Krone“ mittlerweile erfuhr, soll sich der 37-jährige Verdächtige vor dem Fund selbst bei der Polizeiwache am Linzer Hauptbahnhof gemeldet haben. Der Mann stammt aus der Slowakei. Er soll am Sonntag weinend und alkoholisiert neben einem Polizeiauto bei der Polizeiwache am Linzer Hauptbahnhof gelegen haben und mehrmals gestanden haben, in einem Haus in Zwiesel Menschen umgebracht zu haben.