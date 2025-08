Diese Events lassen den Kärntner Sommer aufblühen

Zu einem gemütlichen After-Work-Abend lädt die Stadt Spittal an der Drau auf dem Burg- und Rathausplatz ein. Die Veranstaltungsreihe „Sekt in the City“ geht am Mittwoch, dem 6. August von 17 bis 21 Uhr, in die zweite Runde. In entspannter Atmosphäre lässt sich der Sommerabend bei Live-Musik und einer Fotobox genießen.