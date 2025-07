Neue Website zu zwei runden Geburtstagen

„Der Schlegel“ liefert, egal wo der Kunde zuhause ist

Und so kommt er bestens an sein Ziel. In Zusammenarbeit mit einem kleinen Team und diversen Partnerunternehmen arbeitet der zweifache Vater mit seiner Agentur nun schon seit 2005 schnell, modern und zuverlässig, Aufträge in den unterschiedlichsten Bereichen ab. Grenzen kennt er keine wenn es um Jobs geht. „Es ist mir egal wo der Kunde sitzt“, so Schlegel. Und das sieht man auch an der neuen Website, die er sich selbst zum 20-jährigen-Firmen und 50-jährigen-Christof-Jubiläum geschenkt hat. Auf seiner aktuellen Webseite sitzt der Auftraggeber auf dem Mond und schaut auf die Welt. „Egal wo sie sind – wir liefern“ heißt es im kleinen Filmchen der Page. Grenzenloses Arbeiten war immer schon Schlegels Traum – mit Laptop, Handy und einer Portion guter Ideen.