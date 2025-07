Schlechte Stimmung bei den Vorarlberger Gemeinden

Das aktuelle Stimmungsbarometer des Vorarlberger Gemeindeverband zeigt, dass die Verantwortlichen in den 96 Gemeinden ordentlich unter Druck stehen. Knapp 70 Prozent der Bürgermeister hatten an der Umfrage teilgenommen. Durch sämtliche Rückmeldungen zieht sich das Klagen über finanzielle Belastungen. So wurde die Aussage „Die Gemeinde kann ihre Aufgaben trotz steigendem finanziellen Druck gut wahrnehmen“ lediglich mit 2,8 von 5 Punkten bewertet. „Dringender Handlungsbedarf ist gegeben“, meinte Walter Gohm, Präsident des Vorarlberger Gemeindeverbands.