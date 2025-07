Musikalischer Protest gegen die Postamt-Schließung

Nach der Hiobsbotschaft, dass ihre Postfiliale geschlossen und durch einen noch nicht näher definierten Postpartner ersetzt werden soll, gab es in Poysdorf im Bezirk Mistelbach einen lauten Aufschrei in einer Kundgebung (die „Krone“ berichtete). Nun folgte akustischer Protest von Gleichgesinnten aus dem Süden, aber in anderer Art: Der Postchor von Klagenfurt sang bei Messen, Wanderungen und Ausflügen und erinnerte an die Schließung.