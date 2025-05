Wut-Demo! Schließung von 460 Jahre altem Postamt

„Was kommt da noch auf uns zu?“ Fassungslos kommentiert ein Pensionist unter den knapp 320 Besuchern der Demonstration, mit der man am Freitagnachmittag ein Zeichen setzen wollte, dass man die Entscheidung der Postobersten nicht „kampflos“ akzeptieren will. Vor allem stellt sich die Frage: Ist die Schließung von 15 Filialen österreichweit – zwei davon in Niederösterreich – der Anfang von weiteren, vielleicht bereits sogar geplanten Einsparungsmaßnahmen?