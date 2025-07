Ex-Minister zurück an Uni – Politik-Rückkehr offen

An den Universitäten laufen bereits die Vorbereitungen auf den Start des neuen Semesters im Herbst. Wieder in die Lehre an der Universität Graz einsteigen wird der Rechtshistoriker und ehemalige Bildungsminister Martin Polaschek. Wir haben mit dem Obersteirer über die Zeit in der Politik und seine neuen Aufgaben gesprochen.