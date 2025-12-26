Vorteilswelt
Goldschmuck weg

Einbruch am Christtag: Täter räumten Haus leer

Tirol
26.12.2025 08:01
Während zahlreichen Familien am Christtag wohl gerade auf Weihnachtsbesuch bei ihren Verwandten waren, schlugen in Lienz in Osttirol Einbrecher am helllichten Tag eiskalt zu. Die Kriminellen erbeuteten in einem Einfamilienhaus Goldschmuck und hochwertige Modeaccessoires.

Vermutlich haben die dreisten Gauner den Tatort zuvor gut ausgekundschaftet. Am 25.Dezember zwischen kurz vor Mittag und kurz nach 18 Uhr schlugen sie dann zu.

Knapp 10.000 Euro Schaden
„Die unbekannten Täter brachen in ein Einfamilienhaus in Lienz ein, durchsuchten alle Räumlichkeiten und entwendeten Goldschmuck und hochwertige Modeaccessoires“, erklärt die Polizei. Durch die Tat entstand laut Angaben der Exekutive ein Schaden im hohen vierstelligen Eurobereich.

