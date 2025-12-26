Einbruch am Christtag: Täter räumten Haus leer

Knapp 10.000 Euro Schaden

„Die unbekannten Täter brachen in ein Einfamilienhaus in Lienz ein, durchsuchten alle Räumlichkeiten und entwendeten Goldschmuck und hochwertige Modeaccessoires“, erklärt die Polizei. Durch die Tat entstand laut Angaben der Exekutive ein Schaden im hohen vierstelligen Eurobereich.