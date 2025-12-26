Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausreiseverbot

Ärger um Präsidenten: Unruhe bei Traditionsverein!

Fußball International
26.12.2025 08:17
Klub-Präsident Saran bezeichnet das Vorgehen gegen ihn als eine „eindeutige ...
Klub-Präsident Saran bezeichnet das Vorgehen gegen ihn als eine „eindeutige Verleumdungskampagne“.(Bild: AFP/APA/Ozan KOSE)

Der Präsident des türkischen Fußball-Traditionsklubs Fenerbahçe Istanbul, Sadettin Saran, ist nach seiner Verhaftung am Mittwochabend wieder unter richterlicher Auflagen freigelassen worden. Das berichteten staatliche Medien. Der 61-Jährige war im Rahmen einer Drogenermittlung in Gewahrsam genommen worden, nachdem bei ihm bei einer Haarprobe der Konsum von Kokain nachgewiesen worden sei.

0 Kommentare

Zudem weitete die Staatsanwaltschaft Istanbul laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu die Vorwürfe nach „zusätzlichen Beweisen aus dem laufenden Verfahren“ auch auf Drogenhandel und Beihilfe zum Drogenkonsum aus. Saran bestreitet die Vorwürfe. Er habe nie Kokain konsumiert. Vielmehr bezeichnete Saran das Vorgehen gegen ihn als eine „eindeutige Verleumdungskampagne“.

Ausreiseverbot für Saran
Nach seiner Aussage am Donnerstag ordnete ein Istanbuler Gericht an, dass sich Saran zweimal pro Woche bei einer Polizeidienststelle melden muss. Anadolu zufolge unterliegt er zudem weiterhin einem bereits früher im Zuge der Ermittlungen verhängten Ausreiseverbot.

Die Ermittlungen laufen seit Beginn des Monats. Nach seiner Rückkehr aus dem Ausland erschien Saran am 20. Dezember bei der Staatsanwaltschaft, um eine Aussage zu machen und musste sich anschließend forensischen Untersuchungen unterziehen. Dabei seien laut Anadolu in einer Haarprobe Sarans Spuren von Betäubungsmitteln nachgewiesen worden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
244.170 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
115.192 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
111.801 mal gelesen
Max Verstappen
Mehr Fußball International
Über 1500 Betroffene
Wettskandal: Kicker und Ex-Funktionär festgenommen
Kennen Sie ihn noch?
Einstige „Zaubermaus“ verrät Angebot aus Spanien
Ausreiseverbot
Ärger um Präsidenten: Unruhe bei Traditionsverein!
Legionär im Interview
ÖFB-Ass träumt von WM: „Will Rangnick überzeugen!“
Aber heuer ganz anders
Salahs Weihnachtsgruß sorgt erneut für Shitstorm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf