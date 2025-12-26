Ärger um Präsidenten: Unruhe bei Traditionsverein!

Der Präsident des türkischen Fußball-Traditionsklubs Fenerbahçe Istanbul, Sadettin Saran, ist nach seiner Verhaftung am Mittwochabend wieder unter richterlicher Auflagen freigelassen worden. Das berichteten staatliche Medien. Der 61-Jährige war im Rahmen einer Drogenermittlung in Gewahrsam genommen worden, nachdem bei ihm bei einer Haarprobe der Konsum von Kokain nachgewiesen worden sei.