Polizeihund „Puck“ überführte vier Jugendliche

Tierischer Erfolg am Christtag für die Polizei in Oberösterreich. Vier Jugendliche brachen in Mondsee in eine Gartenhütte ein und wollten einen Tresor aufbrechen. Als sie dabei beobachtet wurden, mussten sie ohne Beute flüchten. Polizeihund „Puck“ spürte die Täter schließlich in ihrem Versteck auf.