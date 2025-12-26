Vorteilswelt
Einbruch in Gartenhaus

Polizeihund „Puck“ überführte vier Jugendliche

Oberösterreich
26.12.2025 10:10
Polizistin Sarah S. und ihr „Puck“
Polizistin Sarah S. und ihr „Puck“(Bild: Polizei OÖ)

Tierischer Erfolg am Christtag für die Polizei in Oberösterreich. Vier Jugendliche brachen in Mondsee in eine Gartenhütte ein und wollten einen Tresor aufbrechen. Als sie dabei beobachtet wurden, mussten sie ohne Beute flüchten. Polizeihund „Puck“ spürte die Täter schließlich in ihrem Versteck auf.

Am Christtag gegen 16.15 Uhr verschafften sich in Mondsee vier männliche Personen gewaltsam Zutritt in eine Gartenhütte, durchsuchten diese und fanden einen Tresor. Diesen versuchten sie im Außenbereich zu öffnen. Währenddessen kam eine 51-jährige Zeugin zur Gartenhütte und entdeckte zwei Jugendliche, die versuchten, den Tresor dort aufzubrechen.

Lesen Sie auch:
Die freiwilligen Helfer waren fast den ganzen Tag gefordert.
Freiwillige Helfer
Am Heiligen Abend zwölf Stunden im Löscheinsatz
25.12.2025

Daraufhin flüchteten die Jugendlichen ohne Beute zu Fuß, weshalb eine Fahndung durch mehrere Polizeistreifen und des Polizeihubschraubers „Libelle Charly“ eingeleitet wurde. Zudem waren Polizeidiensthunde im Einsatz.

Anzeige auf freiem Fuß
Einer der eingesetzten Polizeidiensthunde konnte gezielt eine Fährte aufnehmen, die zu einem Haus führte. Darin befanden sich die vier Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren. Letztendlich zeigten sie sich geständig. Sie werden angezeigt.

Oberösterreich

