79 Kilo schweres Tumor-Bein bei Teenager entfernt

Fast 40.000 Dollar wurden bereits gesammelt, um die Familie zu unterstützen. Auf einer Facebook-Seite mit dem Titel „Jasmine’s Journey“ halten die Angehörigen Freunde und Unterstützer über ihren Zustand und ihre Zukunft auf dem Laufenden. „Wir wollen, dass die Menschen wissen, wie mutig, wie tapfer und wie liebenswert Jasmine ist“, sagt ihre Schwester. „Kein Kind sollte so etwas erleben müssen. Aber sie hat gekämpft – und wir wollen, dass ihre Geschichte von Stärke und Hoffnung erzählt wird.“