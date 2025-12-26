Gasser verrät: „Ich habe mir gedacht, …“

Aber auch wenn Olympia erneut in Asien gewesen wäre, hätte Gasser es noch einmal in Angriff genommen. „Es ist so arg, man denkt immer, vier Jahre dauern sehr lang. Und dann sind sie so schnell wieder vorbei. Ich habe eigentlich vor China gesagt, dass das meine letzten Olympischen Spiele sein werden. Aber ich war nicht ganz zufrieden mit meinem Snowboarden. Also war ich sehr zufrieden mit der Goldmedaille. Aber ich habe mir gedacht, ich habe noch nicht ganz alles gemacht, was ich vielleicht kann. Ich wollte es noch einmal wissen.“