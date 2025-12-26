Rot-Weiß-Rot-Karte wird von Chinesen dominiert

Türken, Serben und Bosnier statistisch voran

Zählt man nun alle Titel der Aufenthalts- und Niederlassungsstatistik zusammen (dazu kommt etwa noch die Blaue Karte der EU), waren es zuletzt 600.507. Eine knappe Mehrheit (301.000) der Berechtigungen gehören Frauen. Knapp 150.000 der Kartenbesitzer sind entweder unter 14 oder über 65. Knapp 20 Prozent der Karteninhaber sind aus der Türkei, gefolgt von Serben (fast 19 Prozent) und Bosniern (knapp 17 Prozent). Die weiteren Top-10-Plätze gehen an Russen, Kosovaren, Nordmazedonier, Chinesen, Ukrainer, Inder und Iraner. Vertreten sind dutzende Nationen bis hin zum Vatikan, der ebenso wie Andorra und San Marino einen Karten-Besitzer hat.