Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Noch vor Bosniern

Rot-Weiß-Rot-Karte wird von Chinesen dominiert

Österreich
26.12.2025 07:43
Schlosser zählt zu den Mangelberufen, für die es erleichterte Zulassungsvoraussetzungen in Bezug ...
Schlosser zählt zu den Mangelberufen, für die es erleichterte Zulassungsvoraussetzungen in Bezug auf die Rot-Weiß-Rot-Karte gibt.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Seit 15 Jahren versucht Österreich, über die Rot-Weiß-Rot-Karte hoch qualifizierte Zuwanderer von außerhalb der EU ins Land zu holen. Aktuell sind gerade einmal 12.643 Personen unter dieser Kategorie hierzulande aktiv. Überraschend: Chinesen sind recht deutlich vor Bosniern die stärkste Gruppe unter den Rot-Weiß-Rot-Karten-Besitzern.

0 Kommentare

Die 12.643 Personen mit Rot-Weiß-Rot-Karte bedeuten ein deutliches Plus gegenüber den Zahlen z.B. vor fünf Jahren. 2020 waren gerade 4514 Zuwanderer im Besitz einer Rot-Weiß-Rot-Karte, die kriteriengeleitet Fachkräfte nach Österreich bringen soll. Geht man noch einmal fünf Jahre zurück, waren es 1640.

Gut 2400 Chinesen mit Rot-Weiß-Rot-Karte
Dass Chinesen bei diesem Aufenthaltstitel eine relevante Rolle spielen, ist eine junge Entwicklung. 2020 lagen Bürger der Volksrepublik noch hinter jenen der USA auf Platz neun. Vor zwei Jahren war es sogar nur Rang zehn. Im Vorjahr rückten Chinesen dann mit 1710 Karten an die zweite Stelle vor. Nunmehr sind es schon 2443.

Insgesamt nimmt die Rot-Weiß-Rot-Karte unverändert einen untergeordneten Rang bei den Zuwanderungstiteln ein, die sich an Bürger außerhalb von EU und EWR richten – dies auch gegenüber der Rot-Weiß-Rot-Karte plus. Die richtet sich etwa an Familienangehörige von Rot-Weiß-Rot-Karte-Besitzern und bringt eine befristete Niederlassung bei unbeschränktem Arbeitsmarktzugang. Bei der Rot-Weiß-Rot-Karte muss man aktuell bei einem bestimmten Arbeitgeber beschäftigt sein. Das heißt, auch für Besitzer dieser Karte ist ein Umstieg auf die „Plus“-Karte nach zwei Jahren eine Option.

Mehr als 142.000 Personen mit Rot-Weiß-Rot-Karte plus
Die Rot-Weiß-Rote-Karte plus wird jedenfalls deutlich stärker in Anspruch genommen. Gut 142.000 Personen sind in ihrem Besitz. Türken, Serben und Bosnier sind jene Nationen, die besonders stark diesen Aufenthaltstitel nutzen.

Die mit Abstand meisten Aufenthaltstitel von Drittstaatsangehörigen werden über einen „Daueraufenthalt EU“ vergeben, nämlich mehr als 350.000. Erreichen kann man ihn, wenn man in den letzten fünf Jahren ununterbrochen tatsächlich in Österreich niedergelassen war und das Modul zwei der Integrationsvereinbarung erfüllt hat.

Lesen Sie auch:
Als Mangelberuf gelten 2025 zum Beispiel diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen ...
Rot-Weiß-Rot-Karte
Diese Jobs setzt Regierung auf Mangelberufsliste
11.12.2025
Fachkräftemangel & Co.
Zahl der Rot-Weiß-Rot-Karten 2024 weiter gestiegen
21.02.2025

Bei dieser Gruppe liegen Serben vor Türken und Bosnier an der Spitze. Hinter Nordmazedoniern kommen Russen schon auf Platz fünf.

Türken, Serben und Bosnier statistisch voran
Zählt man nun alle Titel der Aufenthalts- und Niederlassungsstatistik zusammen (dazu kommt etwa noch die Blaue Karte der EU), waren es zuletzt 600.507. Eine knappe Mehrheit (301.000) der Berechtigungen gehören Frauen. Knapp 150.000 der Kartenbesitzer sind entweder unter 14 oder über 65. Knapp 20 Prozent der Karteninhaber sind aus der Türkei, gefolgt von Serben (fast 19 Prozent) und Bosniern (knapp 17 Prozent). Die weiteren Top-10-Plätze gehen an Russen, Kosovaren, Nordmazedonier, Chinesen, Ukrainer, Inder und Iraner. Vertreten sind dutzende Nationen bis hin zum Vatikan, der ebenso wie Andorra und San Marino einen Karten-Besitzer hat.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
233.200 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
114.298 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
108.385 mal gelesen
Mehr Österreich
Noch vor Bosniern
Rot-Weiß-Rot-Karte wird von Chinesen dominiert
Krone Plus Logo
„Wenn Sie wüssten ...“
Sollte man ein Paar Socken mehr als einmal tragen?
Krone Plus Logo
Pyro, Waffen, Geld
Illegale Einfuhren: So werden Sie zum Verbrecher
Schmutziges Geheimnis
Ein Fest für den Mist: Wie viel wir wegwerfen
Drama am Christtag
Salzburgerin stürzt in deutschem Gebirge ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf