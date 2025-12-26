Feuerwehr rettet Frau aus verrauchtem Stiegenhaus

„Schon beim Eintreffen war klar, dass es sich um einen ernsten Einsatz handelt – das gesamte Stiegenhaus war stark verraucht“, schildert die Feuerwehr. Mit fünf Fahrzeugen und 25 Feuerwehrkräften eilte man in die Nikolaistraße, wo das Feuer gemeldet worden war. Die Bewohner hatten den Einsatzkräften berichtet, dass eine Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrparteienhauses in Brand stehen soll.