Einstige „Zaubermaus“ verrät Angebot aus Spanien

„Zaubermaus war einmal, jetzt bin ich eine graue Maus“, scherzte Darius Wosz und verriet im sportkrone.at-Interview (zu sehen im Video oben), dass er sich einst gegen den FC Valencia und für die Hertha entschieden hatte. Von seinem einstigen Können hat der frühere Weltklasse-Spieler allerdings nahezu nichts verlernt, geigte er doch beim Legendencup in Hard neben Stefan Maierhofer so richtig auf. Kein Wunder! Der mittlerweile 56-jährige Deutsche hielt sich bis zuletzt noch bei einem Achtligisten fit.