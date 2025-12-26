Polizei muss bei Einbruch zu Heiligabend schießen

„Da sie den Aufforderungen der Polizisten, stehenzubleiben, nicht nachkamen, wurden mehrere Schreckschüsse abgegeben“, informiert die Landespolizeidirektion. Einer der Männer kam nicht weit und konnte noch in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Ein zweiter Täter flüchtete in ein angrenzendes Waldstück und ließ dabei einen Rucksack mit mutmaßlichem Diebesgut zurück. Er wurde schließlich in den frühen Morgenstunden des Christtages gefunden und festgenommen.