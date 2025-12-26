Polizei muss bei Einbruch zu Heiligabend schießen

Eine aufmerksame Nachbarin und rasches Einschreiten der Polizei haben am Heiligen Abend einen Einbruch in ein Wohnhaus im Kärntner Bezirk Wolfsberg beendet. Es fielen sogar Schüsse.
Gegen 19.15 Uhr beobachtete eine Frau, wie zwei Männer in das Wohnhaus ihres Nachbarn einbrachen, und alarmierte umgehend die Polizei. Als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, sprangen die Täter aus einem Fenster und versuchten zu flüchten.
„Da sie den Aufforderungen der Polizisten, stehenzubleiben, nicht nachkamen, wurden mehrere Schreckschüsse abgegeben“, informiert die Landespolizeidirektion. Einer der Männer kam nicht weit und konnte noch in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Ein zweiter Täter flüchtete in ein angrenzendes Waldstück und ließ dabei einen Rucksack mit mutmaßlichem Diebesgut zurück. Er wurde schließlich in den frühen Morgenstunden des Christtages gefunden und festgenommen.
Drei Männer nun in Haft
Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung wurde auch ein dritter Kompagnon im Nahbereich in einem italienischen Fahrzeug angehalten. Im Auto fanden die Beamten typisches Einbruchswerkzeug, zudem konnte der Mann mit der Tat in Verbindung gebracht werden.
Bei den Beschuldigten handelt es sich um chilenische Staatsbürger, die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt alle drei in die Justizanstalt eingeliefert wurden.
