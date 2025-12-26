USA griffen IS-Kämpfer in Nigeria an: Mehrere Tote

Die nigerianische Regierung bestätigte den US-Angriff später. Das nigerianische Außenministerium erklärte, derartige ⁠Angriffe seien Teil einer laufenden Sicherheitskooperation mit den USA. Diese habe zu „Präzisionsschlägen auf terroristische Ziele“ im Nordwesten geführt. In einer Weihnachtsbotschaft rief der nigerianische Präsident Bola Ahmed Tinubu zum Frieden auf und versprach, die Religionsfreiheit zu schützen und „Christen, Muslime und alle Nigerianer vor Gewalt zu bewahren“. Nigeria erklärte sich deshalb bereit, mit den USA zusammenzuarbeiten, um seine Streitkräfte gegen militante Gruppen zu stärken. Die Bevölkerung des Landes teilt sich in Muslime, die hauptsächlich im Norden leben, und Christen im Süden.