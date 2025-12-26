Unverbesserlicher Dieb machte nach Anzeige weiter

Wie berichtet, hat der 21-Jährige am 22. Dezember gegen 21.45 Uhr zudem einen zuvor widerrechtlich erlangten Fahrzeugschlüssel verwendet und einen vor einem Lokal abgestellten Pkw ohne Lenkberechtigung in Betrieb genommen. „Während der Fahrt entfernte er die Kennzeichen und versteckte diese ebenso wie den Fahrzeugschlüssel. Mithilfe eines Polizeidiensthundes konnten Kennzeichen und Schlüssel später wieder aufgefunden und dem Besitzer ausgehändigt werden“, hieß es damals seitens der Beamten.