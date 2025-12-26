Unverbesserlicher Dieb machte nach Anzeige weiter

Zahlreiche Diebstähle gehen alleine im Dezember auf die Kappe eines 21-jährigen Feldkirchners. Doch auch als er von der Polizei erwischt und angezeigt wurde, schlug der Seriendieb wieder zu.
Der junge Mann hat bereits zugegeben, zwischen dem 9. und 22. Dezember mehrmals in einen Selbstbedienungsladen im Bezirk Feldkirchen eingebrochen zu sein. „Dabei brach er jeweils die Kasse auf und stahl Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro“, schildert die Polizei.
Wie berichtet, hat der 21-Jährige am 22. Dezember gegen 21.45 Uhr zudem einen zuvor widerrechtlich erlangten Fahrzeugschlüssel verwendet und einen vor einem Lokal abgestellten Pkw ohne Lenkberechtigung in Betrieb genommen. „Während der Fahrt entfernte er die Kennzeichen und versteckte diese ebenso wie den Fahrzeugschlüssel. Mithilfe eines Polizeidiensthundes konnten Kennzeichen und Schlüssel später wieder aufgefunden und dem Besitzer ausgehändigt werden“, hieß es damals seitens der Beamten.
Lernresistenter Feldkirchner nun in Haft
Nur kurze Zeit später soll der Mann auch die Opferstockkasse einer Kirche aufgebrochen und Bargeld gestohlen haben. Der Pfarrer überraschte ihn dabei auf frischer Tat, der Verdächtige riss sich jedoch los und flüchtete. Im Zuge der Fahndung wurde der 21-Jährige angehalten – bei ihm wurde ein Teil des aufgebrochenen Schlosses gefunden. Zunächst wurde er auf freiem Fuß angezeigt.
Am Christtag folgte jedoch der nächste Einbruch: In einen Selbstbedienungs-Bauernladen. Der Tatverdächtige wurde unmittelbar nach der Tat mit mutmaßlichem Diebesgut festgenommen, zeigte sich erneut geständig, hatte dieses Mal weniger Glück und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt eingeliefert.
