„Weihnachtliche“ Vonn: Training, Tanzen, Familie!

Lindsey Vonn hat zum Auftakt der neuen Skisaison mit ihren starken Auftritten – inklusive des sensationellen Triumphs in der Abfahrt von St. Moritz – für Aufsehen gesorgt. Doch die US-Amerikanerin hat lange nicht genug und nutzt so auch die Weihnachtstage, um sich ideal auf die Winterspiele vorzubereiten. Doch am Ende war doch auch Zeit für einige besinnliche und lustige Stunden ...
Das größte Geschenk hat sich Vonn mit ihrem Sieg in St. Moritz in diesem Jahr bereits vor Weihnachten gemacht. Die meisten Kritiker sind verstummt – immerhin hat die US-Amerikanerin bewiesen, dass mit ihr auch nach dem überraschenden Comeback im Ski-Weltcup zu rechnen ist. Doch das ist für die 41-Jährige nur noch mehr Ansporn, sich ins Zeug zu legen!
Ihr großes Ziel bleiben die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina. Dort will die Ski-Queen um Edelmetall kämpfen. So wurden auch die Weihnachts-Feiertage genutzt, um sich auf dieses Ziel weiter vorzubereiten. Wie Vonn in einer Story auf Instagram zeigt, hatte sie dabei auch Unterstützung von ihrer Schwester.
Eleganter Tanz vor dem Christbaum
Doch auch Platz für besinnliche und lustige Momente blieb zur Genüge, wie Vonn ebenfalls auf ihren Social-Media-Kanälen zeigt. Nicht nur ihr Hund wurde zwischenzeitlich in weihnachtliche Schale geworfen – auch Vonn und Schwester Karin tanzten – mit tierischer Begleitung – im eleganten Outfit um den geschmückten Christbaum.
Ein paar schöne Momente im Kreis der Familie also, bevor wieder alle Gedanken um die großen sportlichen Ziele kreisen.
