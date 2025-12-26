„Weihnachtliche“ Vonn: Training, Tanzen, Familie!

Das größte Geschenk hat sich Vonn mit ihrem Sieg in St. Moritz in diesem Jahr bereits vor Weihnachten gemacht. Die meisten Kritiker sind verstummt – immerhin hat die US-Amerikanerin bewiesen, dass mit ihr auch nach dem überraschenden Comeback im Ski-Weltcup zu rechnen ist. Doch das ist für die 41-Jährige nur noch mehr Ansporn, sich ins Zeug zu legen!