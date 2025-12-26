Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auftritt mit Schwester

„Weihnachtliche“ Vonn: Training, Tanzen, Familie!

Ski Alpin
26.12.2025 07:51
Ski-Queen Lindsey Vonn trainiert auch an den Weihnachts-Feiertagen für ihren großen ...
Ski-Queen Lindsey Vonn trainiert auch an den Weihnachts-Feiertagen für ihren großen Olympia-Traum.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Lindsey Vonn hat zum Auftakt der neuen Skisaison mit ihren starken Auftritten – inklusive des sensationellen Triumphs in der Abfahrt von St. Moritz – für Aufsehen gesorgt. Doch die US-Amerikanerin hat lange nicht genug und nutzt so auch die Weihnachtstage, um sich ideal auf die Winterspiele vorzubereiten. Doch am Ende war doch auch Zeit für einige besinnliche und lustige Stunden ...

0 Kommentare

Das größte Geschenk hat sich Vonn mit ihrem Sieg in St. Moritz in diesem Jahr bereits vor Weihnachten gemacht. Die meisten Kritiker sind verstummt – immerhin hat die US-Amerikanerin bewiesen, dass mit ihr auch nach dem überraschenden Comeback im Ski-Weltcup zu rechnen ist. Doch das ist für die 41-Jährige nur noch mehr Ansporn, sich ins Zeug zu legen!

Lindsey Vonn erhielt familiäre Unterstützung!
Lindsey Vonn erhielt familiäre Unterstützung!(Bild: Screenshot/Instagram_lindseyvonn)

Ihr großes Ziel bleiben die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina. Dort will die Ski-Queen um Edelmetall kämpfen. So wurden auch die Weihnachts-Feiertage genutzt, um sich auf dieses Ziel weiter vorzubereiten. Wie Vonn in einer Story auf Instagram zeigt, hatte sie dabei auch Unterstützung von ihrer Schwester. 

Eleganter Tanz vor dem Christbaum
Doch auch Platz für besinnliche und lustige Momente blieb zur Genüge, wie Vonn ebenfalls auf ihren Social-Media-Kanälen zeigt. Nicht nur ihr Hund wurde zwischenzeitlich in weihnachtliche Schale geworfen – auch Vonn und Schwester Karin tanzten – mit tierischer Begleitung – im eleganten Outfit um den geschmückten Christbaum. 

Ein paar schöne Momente im Kreis der Familie also, bevor wieder alle Gedanken um die großen sportlichen Ziele kreisen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
233.200 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
114.298 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
108.385 mal gelesen
Mehr Ski Alpin
Auftritt mit Schwester
„Weihnachtliche“ Vonn: Training, Tanzen, Familie!
Nach zehn Monaten
Ricarda Haaser gibt am Semmering ihr Comeback
Colturi im Interview
„Wunderkind“ auf Shiffrin-Jagd: „Habe noch Zeit!“
Nun zeigt sie es allen
„Die Ärzte sagten, dass ich nie Sport machen kann“
Bratwurst und Harfe
So verbringen unsere Ski-Stars die Feiertage

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf