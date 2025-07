Das kommt jetzt auf Grundeigentümer zu

Nicht nur im Burgenland

Eine ähnliche Abgabe auf ungenutztes Bauland gibt es auch in anderen Bundesländern. In der Steiermark, in Kärnten und in Tirol wurden bereits Modelle zur Baulandmobilisierung eingeführt – mit dem Ziel, leistbares Wohnen zu fördern und spekulativen Leerstand zu reduzieren. Die Ausgestaltung ist je nach Bundesland unterschiedlich: Während etwa in Tirol eine jährliche Abgabe vorgesehen ist, setzt man in Kärnten verstärkt auf Umwidmungen oder befristete Rückwidmungsmöglichkeiten.