Als Lauda auf Villacher Alpenstraße zum Sieg fuhr

Beliebt für Motor- und Radsport

Legendär sind nach wie vor die Bergrennen, die hier vom Österreichischen Automobil Sportclub für Automobile und Motorräder veranstaltet wurden. Der Dobratsch war Teil einer ganzen Serie von Bergrennen. Von 1966 bis 1978 wurde die Rennserie hier ausgetragen. In die Siegesbücher hat sich am 28. April 1968 sogar Niki Lauda eingetragen. Die spätere Motorsportlegende war vor seinem Debütjahr in der Formel 1 am Dobratsch am Start.