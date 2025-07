Königin Camilla strahlt auf neuem Geburtstagsfoto

Camilla mittlerweile bei Briten beliebt

Die Königin hat in den letzten Jahrzehnten einen wahren Imagewandel erlebt. Denn wären die Briten vor vielen Jahren nach der unbeliebtesten Person in der Riege der Royals gefragt worden, hätten viele nur einen Namen genannt: Camilla. Lange war sie in ihrer Rolle der neuen Frau an der Seite des Thronfolgers geächtet, galt sogar als Gefahr für die britische Monarchie.