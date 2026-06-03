„Nervla“: Wenn Vorarlberger unruhig werden

Mitunter kann ein Mensch im Voradelberger Dialekt es sogar schaffen, beides gleichzeitig und in einem einzigen Satz zu bewerkstelligen, wie dieses Beispiel zeigt: „Mi nervt, wia du nervlescht!“ Die Tätigkeit dieses unruhigen Nervelns bezeichnet der Alemanne auch etwas genereller als Nervlerei („Hör amol uf mit dera Nervlerei!“), und einen öfters von ihr betroffenen Mitmenschen tituliert er als Nervler oder im weiblichen Falle als Nervlere.