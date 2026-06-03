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„Vögels Lexikon“

„Nervla“: Wenn Vorarlberger unruhig werden

Vorarlberg
03.06.2026 08:25
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich dem Verb „nervla“ an.

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„Sie ist nervös“ – wofür der Deutsche ein Eigenschaftswort (nervös) und zusätzlich ein Hilfszeitwort (sein) benötigt, das bewerkstelligt der Alemanne mit einem einzigen wie einzigartigen Verb: „sie nervlat“. Wer in Vorarlberg nervlat, der zeigt Nerven, ist unruhig oder auch gereizt.

Neben nervla besitzt die Voradelberger Mundart wie die Hochsprache jedoch zusätzlich das Zeitwort nerva (ohne Mitlaut L), welches sehr leicht mit nervla verwechselt werden kann, jedoch etwas ganz anderes bedeutet, nämlich: jemandem auf die Nerven gehen/fallen, nerven.

Mitunter kann ein Mensch im Voradelberger Dialekt es sogar schaffen, beides gleichzeitig und in einem einzigen Satz zu bewerkstelligen, wie dieses Beispiel zeigt: „Mi nervt, wia du nervlescht!“ Die Tätigkeit dieses unruhigen Nervelns bezeichnet der Alemanne auch etwas genereller als Nervlerei („Hör amol uf mit dera Nervlerei!“), und einen öfters von ihr betroffenen Mitmenschen tituliert er als Nervler oder im weiblichen Falle als Nervlere.

Merke: Auch der Nervler und die Nervlere dürfen keinesfalls verwechselt werden mit dem sogenannten Nerver oder der Nervere. Die letzteren beiden stellen nicht etwa unruhige Personen dar, sondern schlichtweg Nervensägen männlichen oder weiblichen Geschlechts – völlig unabhängig davon, ob sie in ihrer störenden Eigenschaft nervös wirken oder ihren Mitmenschen in völliger Ruhe und Gelassenheit auf die Nerven gehen.

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