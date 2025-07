So ist man auch bei Starkregen sicher unterwegs

Überholmanöver und Spurwechsel sollten bei Unwetter vermieden werden. Vor allem das Vorbeifahren an Lkw oder Wohnmobilen ist besonders riskant. „Man gerät zunächst in den Sog des Windschattens und wird dann mit voller Wucht vom Seitenwind getroffen“, so Frisch. Zudem sammelt sich in Spurrillen besonders viel Wasser. „Einseitiges Aquaplaning kann das Auto plötzlich in eine Richtung ziehen“, warnt er. Dann sei es wichtig, das Lenkrad ruhig, aber bestimmt mit beiden Händen zu führen und entgegenzusteuern.